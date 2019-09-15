Зеленскому предлагают изменить гимн Украины на версию Натальи Могилевской

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 80452 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113942 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105710 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112417 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120658 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148780 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149037 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140517 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188996 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116764 просмотра

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Актуальное
Зеленскому предлагают изменить гимн Украины на версию Натальи Могилевской

Зеленскому предлагают изменить гимн Украины на версию Натальи Могилевской

Киев  •  УНН

 • 64353 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают изменить гимн Украины, а в частности, обратить внимание на версию украинской певицы Натальи Могилевской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства, где размещена петиция №22 / 073414-эп.

"... Сейчас время перемен! Что мы и подтвердили на выборах Президента и Верховной Рады. Надо добавить позитива в гимн нашей жизни, жизни государства. Чтобы слыша его люди всего мира сразу понимали нашу душу, красоту, силу, нашу жизнь. Возможно, нужно обратить внимание на версию Натальи Могилевской? Возможно, изменить полностью или заменить слова, возможно куплет ... Потому что: (ще не вмерли) мы уже много лет, а хочется полноценно жить!!!" - говорится в тексте петиции.

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Петиция зарегистрирована 13 сентября и набрала 40 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 90 дней.

Напомним, на днях Могилевская презентовала видео на свою положительную версию гимна Украины, которая горячо обсуждается в сети.

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