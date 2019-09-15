Зеленскому предлагают изменить гимн Украины на версию Натальи Могилевской
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают изменить гимн Украины, а в частности, обратить внимание на версию украинской певицы Натальи Могилевской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства, где размещена петиция №22 / 073414-эп.
"... Сейчас время перемен! Что мы и подтвердили на выборах Президента и Верховной Рады. Надо добавить позитива в гимн нашей жизни, жизни государства. Чтобы слыша его люди всего мира сразу понимали нашу душу, красоту, силу, нашу жизнь. Возможно, нужно обратить внимание на версию Натальи Могилевской? Возможно, изменить полностью или заменить слова, возможно куплет ... Потому что: (ще не вмерли) мы уже много лет, а хочется полноценно жить!!!" - говорится в тексте петиции.
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Петиция зарегистрирована 13 сентября и набрала 40 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 90 дней.
Напомним, на днях Могилевская презентовала видео на свою положительную версию гимна Украины, которая горячо обсуждается в сети.