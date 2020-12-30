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Зеленському передали на розгляд стратегію розвитку судової системи до 2025 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. На розгляд Президентові України Володимиру Зеленському передано Стратегію сталого розвитку судової системи на 2021-2025 роки, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленському передали на розгляд стратегію розвитку судової системи до 2025 року

"На розгляд Президентові України Володимиру Зеленському передано Стратегію сталого розвитку судової системи на 2021-2025 роки, розроблену Комісією з питань правової реформи із залученням представників експертного середовища", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стратегія пропонує шляхи вирішення п’яти основних блоків питань, пов’язаних із реформуванням системи правосуддя:

1. Перший блок стосується покращення механізмів доступу громадян до правосуддя. Пропонується провести аудит системи місцевих судів, за результатами якого переглянути їхню мережу з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, економічної обґрунтованості та попиту на судові послуги.

2. Другий блок питань передбачає вдосконалення процесу судочинства. Зокрема, пропонується запровадження інституту суду присяжних, який вирішує питання винуватості (вини) особи. Передбачається:

▪️ запровадження механізму перегляду вироків щодо осіб, засуджених до довічного чи іншого тривалого позбавлення волі, з визначенням законодавчих критеріїв для такого перегляду;
▪️ запровадження інституту скарги на недотримання розумних строків розгляду справ у судах та в подальшому – інституту виплат коштом бюджету компенсацій учасникам судового процесу за порушення цих строків.

3. Окремим блоком питань є діяльність Верховного Суду. Так, у Стратегії передбачається вдосконалення інституту зразкової справи та запровадження інституту пілотного (модельного) рішення Верховного Суду, вдосконалення порядку звернення Верховного Суду до Європейського суду з прав людини для запиту консультативних висновків з принципових питань.

4. Значна увага у Стратегії приділяється зміцненню судової незалежності та підзвітності. Зокрема, пропонується оптимізація системи органів судової влади шляхом створення автономних кадрового та дисциплінарного органів; удосконалення механізмів перевірки доброчесності членів органів суддівського врядування, зокрема з можливим залученням міжнародних експертів.

5. Окремо розглядається питання забезпечення суддівської кар’єри та відповідальності суддів. Пропонується: вдосконалення кваліфікаційних вимог та процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду; послідовність підходів у дисциплінарній практиці щодо аналогічних порушень з одночасним удосконаленням процедурних гарантій судді у дисциплінарному провадженні.

"У разі схвалення на засіданні Комісією з питань правової реформи під вашим головуванням цієї дорожньої карти у системі правосуддя подальшим кроком буде підготовка плану дій щодо реалізації положень цієї Стратегії з визначенням конкретних виконавців та строків", – зазначив голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас.

Він додав, що такий план дій передбачатиме чітко окреслені терміни реалізації кожного блоку Стратегії сталого розвитку судової системи.

Нагадаємо, як зазначив Президент Зеленський, позиції Венеціанської комісії щодо рішень Конституційного суду врахують при підготовці судової реформи в Україні.

Як повідомлялося раніше в УНН, глава виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі запропонував автоматизувати через онлайн судову систему України.

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