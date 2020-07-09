Зеленському передали на підпис законопроект про виділення 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав законопроект №3776 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо ліквідації наслідків повені та направив на підпис Президенту. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані на сайті Верховної Ради.
Так, 8 липня документ повернуто із підписом голови Верховної Ради України.
"8 липня 2020 року закон направлено на підпис Президенту", - сказано у повідомленні про стан проходження документу.
Нагадаємо, що 3 липня Рада підтримала виділення 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повені.