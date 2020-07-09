Зеленському передали на підпис законопроект про виділення 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повені

Так, 8 липня документ повернуто із підписом голови Верховної Ради України.

"8 липня 2020 року закон направлено на підпис Президенту", - сказано у повідомленні про стан проходження документу.

Нагадаємо, що 3 липня Рада підтримала виділення 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повені.