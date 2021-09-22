Зеленському доповіли про замах на Сергія Шефіра

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“Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США. Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію”, — написав прессекретар у Facebook.

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Зі слів Никифорова, публічна реакція Президента на подію також скоро буде.

“Станом на зараз можна сказати, що виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання. А також, що курс Офісу Президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть”, — додав він.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.

У Національній поліції інформацію підтвердили.



Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.



За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав в результаті замаху.