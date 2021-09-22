Зеленському доповіли про замах на Сергія Шефіра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президенту Володимиру Зеленському оперативно доповіли про замах на його помічника Сергія Шефіра та продовжують надавати усю необхідну інформацію. Про це повідомив прессекретар Глави держави Сергій Никифоров, передає УНН.
Цитата:
“Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США. Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію”, — написав прессекретар у Facebook.
Деталі
Зі слів Никифорова, публічна реакція Президента на подію також скоро буде.
“Станом на зараз можна сказати, що виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання. А також, що курс Офісу Президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть”, — додав він.
Контекст
Раніше сьогодні стало відомо, що в Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
У Національній поліції інформацію підтвердили.
Поліція Київської області проводить спецоперацію для розшуку нападників на помічника Президента України Сергія Шефіра.
За даними УНН, перший помічник Президента Сергій Шефір не постраждав в результаті замаху.