Зеленському доповіли про полон восьми бійців ООС: держзради не було
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо обставин полону восьми військовослужбовців 53-ї ОМБр на Донбасі. Глава держави пообіцяв, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
"Президент Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо обставин, за яких 8 військовослужбовців мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБр нещодавно потрапили у полон. Службове розслідування цього інциденту, яке проводиться за наказом командувача операції Об’єднаних сил, факту державної зради не встановило", - вказали в АП.
Водночас щодо командування батальйону та 53-ї ОМБр, як зазначається, "будуть зроблені управлінські та дисциплінарні висновки у зв’язку з суттєвими прорахунками в організації бойової підготовки та внутрішньої служби".
"Окрім цього, встановлено порушення особовим складом прикордонного наряду на КПВВ "Новотроїцьке", КП "Березове-1" та "Березове-2" порядку контролю за переміщенням через лінію зіткнення", - додали в АП.
Володимир Зеленський наголосив, що "буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців".
"Ми діятимемо максимально швидко та ефективно для звільнення наших хлопців", – зазначив Глава держави.
Як повідомляв УНН, за попередньою інформацією, вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками. За фактом взяття в полон українських вояків на Донбасі відкрили провадження.