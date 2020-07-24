Зеленського запросили відвідати Єгипет
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент Арабської Республіки Єгипет Абдел Фаттах Ас-Сісі під час телефонної розмови запросив Президента Володимира Зеленського відвідати Єгипет. Сторони також обговорили торгівельно-економічні відносини між країнами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Глава Української держави привітав Абделя Фаттаха Ас-Сісі з нагоди національного свята Єгипту — Дня Революції. Сторони обмінялися думками щодо епідеміологічної ситуації в Україні та Єгипті, а також обговорили заходи з мінімізації наслідків пандемії COVID-19 для економік обох країн”, — йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив на дотримання безпечності громадян України під час подорожей до Єгипту, адже туди відновили роботу чартерні рейси з 1 липня. Також лідери держав високо оцінили стан і перспективи торговельно-економічної співпраці та обговорили подальші кроки з розвитку взаємовигідного співробітництва на ключових напрямах.
“Враховуючи значний досвід і наявну промислову й інженерну базу, Україна зацікавлена в поновленні взаємовигідної співпраці з Єгиптом за такими напрямами, як виробництво й управління супутниками, модернізація наземної бази управління польотами та обладнання для випробування космічних апаратів, підготовка та навчання єгипетських фахівців”, — додав Зеленський.
Окрім того він підкреслив на співпраці у сфері використання космічного простору у мирних цілях.
“Абдель Фаттах Ас-Сісі зазначив, що із задоволенням відвідає Україну, й запросив Володимира Зеленського відвідати Єгипет після нормалізації епідеміологічної ситуації”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар провів у Києві зустріч з єгипетською делегацією на чолі з міністром туризму та старожитностей Арабської Республіки Єгипет Халедом аль-Анані. Сторони обговорили співпрацю у сферах туризму, культури та інвестицій.