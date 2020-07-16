Україна і Єгипет обговорили відновлення туристичної діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар у четвер провів у Києві зустріч з єгипетською делегацією на чолі з міністром туризму та старожитностей Арабської Республіки Єгипет Халедом аль-Анані. Сторони обговорили співпрацю у сферах туризму, культури та інвестицій, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.
"Сторони обговорили питання поетапного відновлення туристичної діяльності та забезпечення безпечних умов перебування українських туристів в Єгипті в умовах світової пандемії COVID-19, а також захисту прав та інтересів громадян України, працевлаштованих у сфері туризму на території АРЄ", - повідомили у МЗС.
Зазначається також, що сторони домовилися опрацювати проекти двох меморандумів у сфері туризму та культурно-історичної спадщини. Делегації обговорили можливість організації українських культурних заходів та розширення використання української мови у туристичних регіонах Єгипту.
Зі слів дипломатів, у зустрічі також взяли участь посадовці низки державних установ України та представники туристичного бізнесу України.
Окрема увага була приділена перспективам подальшого розвитку двосторонньої співпраці у галузях торгівлі та інвестицій. Заступник міністра закликав єгипетську сторону до активної участі в інвестиційній діяльності та проектах з приватизації на території України.
Боднар також висловив вдячність єгипетській стороні за всебічне сприяння в оперативній організації евакуації та повернення на батьківщину у березні цього року понад 32 тисяч українських туристів з Єгипту через загрозу поширення коронавірусу.
Як повідомляв УНН, минулого тижня міністерство охорони здоров’я оновило список країн, що належать до "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення коронавірусу. "Червоними" лишаються Албанія, Чорногорія та Єгипет.