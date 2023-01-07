Зеленського закликали звільнити голів Херсонської ОВА та МВА

Цитата

«У зв'язку з повною некомпетентністю та бездіяльністю голів Херсонської ОВА та Херсонської МВА Янушевича Ярослава Володимировича та Лугової Галини Леонідівни відповідно, просимо Президента України Зеленського Володимира Олександровича негайно, не зволікаючи, звільнити даних осіб», - написав автор петиції.

Автор петиції заявляє, що на даний момент (25 грудня 2022 року – ред.) вже відомо про численні випадки розкрадання бюджетних коштів, масштабні випадки розкрадання гуманітарної допомоги, яка надається населенню (не тільки їжа, а й матеріали, одяг й інші побутові речі).

«Відомо про непоодинокі випадки намагання протистояти волонтерам, які бажають допомогти мешканцям звільненої Херсонщини. Відомо про чисельні випадки вимагання в населення грошей, щоб їм відновили електро-, водо-, газопостачання; Міська та Обласна адміністрації, ради районів жодним чином не надають допомогу мешканцям після обстрілів (ані матеріалами, щоб забити хоча б вікна, ані грошима, щоб люди самі могли купити матеріали). Це тільки мала частина того, чим займаються Янушевич Я.В. та Лугова Г.Л., замість того, щоб усіма зусиллями допомагати мешканцям звільненої Херсонщини», - стверджує автор петиції.

Петиція була розміщена 26 грудня та набрала 3225 голосів з 25 тис. необхідних. До кінця голосування залишилося 78 днів.

Доповнення

30 серпня СБУ та НАБУ провели низку обшуків у Запоріжжі, зокрема в міськраді у справі щодо можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області. Під час обшуків у посадовців Запорізької міськради виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також грошові кошти в значних обсягах.