Можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги ТОП-посадовцями: у Запорізькій міськраді проводять обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. СБУ та НАБУ здійснюють низку обшуків у Запоріжжі, зокрема в міськраді у справі щодо можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги ТОП-посадовцями у Запорізькій області. Під час обшуків у посадовців Запорізької міськради виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також грошові кошти в значних обсягах. Про це повідомляє НАБУ та СБУ, передає УНН.
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«Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України здійснюють низку обшуків у Запоріжжі. Ці слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення рф», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що серед іншого, мова йде про обшуки у:
міськраді;
обласній військовій адміністрації;
складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.
Зазначається, що під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:
речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;
незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;
велику кількість готівки.
Окрім того, наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
ст. 368-5 (незаконне збагачення).
Доповнення
30 серпня секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв, що правоохоронці проводять у міськраді слідчі дії.
Додамо
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