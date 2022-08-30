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Возможно незаконное присвоение гуманитарной помощи ТОП-чиновникам: в Запорожском горсовете проводят обыски

Киев • УНН

 • 173694 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. СБУ и НАБУ проводят ряд обысков в Запорожье, в частности в горсовете по делу о возможном незаконном присвоении гуманитарной помощи ТОП-чиновникам в Запорожской области. Во время обысков у должностных лиц Запорожского горсовета обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также денежные средства в значительных объемах. Об этом сообщает НАБУ и СБУ, передает УНН.

Возможно незаконное присвоение гуманитарной помощи ТОП-чиновникам: в Запорожском горсовете проводят обыски

Цитата

«Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляют ряд обысков в Запорожье. Эти следственно-оперативные действия происходят по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения россии», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что среди прочего, речь идет об обысках в:

горсовете;
областной военной администрации;
складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

Отмечается, что во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено:

вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу;
незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;
большое количество наличных денег.

Кроме того, продолжается следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);
ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере);
ст. 368-5 (незаконное обогащение).

Дополнение

30 августа секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщал, что правоохранители проводят в горсовете следственные действия.

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