Возможно незаконное присвоение гуманитарной помощи ТОП-чиновникам: в Запорожском горсовете проводят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. СБУ и НАБУ проводят ряд обысков в Запорожье, в частности в горсовете по делу о возможном незаконном присвоении гуманитарной помощи ТОП-чиновникам в Запорожской области. Во время обысков у должностных лиц Запорожского горсовета обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также денежные средства в значительных объемах. Об этом сообщает НАБУ и СБУ, передает УНН.
Цитата
«Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляют ряд обысков в Запорожье. Эти следственно-оперативные действия происходят по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения россии», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что среди прочего, речь идет об обысках в:
горсовете;
областной военной администрации;
складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.
Отмечается, что во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено:
вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу;
незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему;
большое количество наличных денег.
Кроме того, продолжается следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);
ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере);
ст. 368-5 (незаконное обогащение).
Дополнение
30 августа секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщал, что правоохранители проводят в горсовете следственные действия.
Добавим
В Днепре разоблачили псевдоволонтеров на продаже гумпомощи для нужд ВСУ на сумму 850 тыс. гривен.