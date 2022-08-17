У Дніпрі викрили псевдоволонтерів на продажі гумдопомоги для потреб ЗСУ на суму 850 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Двом жителям Дніпра за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.
Цитата
«За попередніми даними, волонтери благодійного фонду налагодили механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від Польщі. Вони систематично наживалися на продажі продуктів харчування і товарах особистої гігієни, ввезених для бійців Збройних Сил України на території міста Дніпро», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Так, для зберігання гумдопомоги чоловіки орендували складські приміщення, а в подальшому продавали її. В ході розслідування злочину правоохоронцями задокументовано продаж гуманітарної допомоги – продуктів харчування на суму 850 тис гривень.
Наразі обох затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.
Під час проведення обшуків за місцем мешкання, в автомобілях та орендованих складах затриманих виявлено та вилучено 6 тонн продуктів харчування, засоби гігієни, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти у сумі майже 2 млн грн.
Доповнення
Правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).