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В Днепре разоблачили псевдоволонтеров на продаже гумпомощи для нужд ВСУ на сумму 850 тыс. гривен

Киев • УНН

 • 157270 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Двум жителям Днепра по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует УНН.

В Днепре разоблачили псевдоволонтеров на продаже гумпомощи для нужд ВСУ на сумму 850 тыс. гривен

Цитата

«По предварительным данным, волонтеры благотворительного фонда наладили механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от Польши. Они систематически наживались на продаже продуктов питания и товарах личной гигиены, ввезенных для бойцов Вооруженных Сил Украины на территории города Днепр», - говорится в сообщении.

Детали 

Так, для хранения гуммпомощи мужчины арендовали складские помещения, а в дальнейшем продавали ее. В ходе расследования преступления правоохранителями задокументирована продажа гуманитарной помощи – продуктов питания на сумму 850 тыс. гривен.

В настоящее время оба задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым пресечения – содержания под стражей.

Во время проведения обысков по месту жительства, в автомобилях и арендованных складах задержанных обнаружено и изъято 6 тонн продуктов питания, средства гигиены, компьютерную технику, мобильные телефоны, денежные средства в сумме почти 2 млн грн.

Дополнение 

Правоохранители сообщили о подозрении двум гражданам Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 УК Украины).

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