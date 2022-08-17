В Днепре разоблачили псевдоволонтеров на продаже гумпомощи для нужд ВСУ на сумму 850 тыс. гривен

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«По предварительным данным, волонтеры благотворительного фонда наладили механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от Польши. Они систематически наживались на продаже продуктов питания и товарах личной гигиены, ввезенных для бойцов Вооруженных Сил Украины на территории города Днепр», - говорится в сообщении.

Детали

Так, для хранения гуммпомощи мужчины арендовали складские помещения, а в дальнейшем продавали ее. В ходе расследования преступления правоохранителями задокументирована продажа гуманитарной помощи – продуктов питания на сумму 850 тыс. гривен.

В настоящее время оба задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым пресечения – содержания под стражей.

Во время проведения обысков по месту жительства, в автомобилях и арендованных складах задержанных обнаружено и изъято 6 тонн продуктов питания, средства гигиены, компьютерную технику, мобильные телефоны, денежные средства в сумме почти 2 млн грн.

Дополнение

Правоохранители сообщили о подозрении двум гражданам Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 УК Украины).