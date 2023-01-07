Зеленского призвали уволить глав Херсонской ОВА и МВА

Цитата

«В связи с полной некомпетентностью и бездействием глав Херсонской ОГА и Херсонской МВА Янушевича Ярослава Владимировича и Луговой Галины Леонидовны соответственно, просим Президента Украины Зеленского Владимира Александровича немедленно, не медля, уволить данных лиц», - написал автор петиции.

Автор петиции заявляет, что на данный момент (25 декабря 2022 года – ред.) уже известно о многочисленных случаях хищения бюджетных средств, масштабных случаях хищения гуманитарной помощи, которая предоставляется населению (не только еда, но и материалы, одежда и другие бытовые вещи).

«Известно о нередких случаях попыток противостоять волонтерам, желающим помочь жителям освобожденной Херсонской области. Известно о многочисленных случаях вымогательства у населения денег, чтобы им восстановили электро-, водо-, газоснабжение; Городская и Областная администрации, советы районов никак не оказывают помощь жителям после обстрелов (ни материалами, чтобы забить хотя бы окна, ни деньгами, чтобы люди сами могли купить материалы). Это только малая часть того, чем занимаются Янушевич Я.В. и Луговая Г.Л., вместо того, чтобы всеми усилиями помогать жителям освобожденной Херсонской области», - утверждает автор петиции.

Петиция была размещена 26 декабря и набрала 3225 голосов из 25 тыс. необходимых. До конца голосования осталось 78 дней.

Дополнение

30 августа СБУ и НАБУ провели ряд обысков в Запорожье, в частности в горсовете по делу о возможном незаконном присвоении гуманитарной помощи ТОП-чиновниками в Запорожской области. Во время обысков у должностных лиц Запорожского горсовета обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также денежные средства в значительных объемах.