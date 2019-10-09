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Зеленського закликали узаконити евтаназію

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять впровадити активну евтаназію за добровільною згодою та з виїзними мобільними групамми. Відповідна петиція №22/074646-еп розміщена на саті Голови держави, передає УНН.

Зеленського закликали узаконити евтаназію

“Опитування, проведене центром соціологічних досліджень порталу „СуперДжоб“ 17 квіт. — 10 трав. 2007 р., показало, що 51% українців вважають, що людина має право скористатися допомогою лікарів з метою добровільної смерті”, — йдеться в тексті петиції.

За словами автора петиції, в законодавстві України були певні спроби (зокрема, 05.02.2010 р.) частково узаконити евтаназію. Автор нагадує, що насправді в усіх цивілізованих країнах “убивство із співчуття” зберігається на практиці незалежно від того, дозволено воно законом чи ні.

“Декриміналізація евтаназії, вказує Парламентська асамблея Ради Європи в документі „Питання й відповіді про евтаназію“ від 10.09.2003 р, дозволить контролювати цей процес і обмежити його чіткими рамками закону. Необхідно впровадити активну евтаназію за добровільною згодою та з виїзними мобільними групамми”, — йдеться в тексті петиції.

Відповідна петиція набрала 143 голоси з 25 000 потрібних. Зібр підписів триватиме ще протягом 78 днів.

Додамо, що на сайті Президента України Володимира Зеленського вже було розміщено 10 петицій, які стосувалися законодавчого забезпечення права людини на смерть, але вони не набрали потрібної кількості голосів для розгляду Президентом.

Нагадаємо, народний депутат України Гео Лерос заявив, що планує протягом року внести до Верховної Ради проект закону про дозвіл евтаназії.

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