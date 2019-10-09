Зеленского призвали узаконить эвтаназию

"Опрос, проведенный центром социологических исследований портала "Суперджоб" 17 апр. - 10 мая. 2007, показал, что 51% украинцы считают, что человек имеет право воспользоваться помощью врачей с целью добровольной смерти", - говорится в тексте петиции.

По словам автора петиции, в законодательстве Украины были определенные попытки (в частности, 05.02.2010 г.) частично узаконить эвтаназию. Автор напоминает, что на самом деле во всех цивилизованных странах "убийство из сострадания" сохраняется на практике независимо от того, разрешено оно законом или нет.

"Декриминализация эвтаназии, указывает Парламентская ассамблея Совета Европы в документе "Вопросы и ответы об эвтаназии" от 10.09.2003 г, позволит контролировать этот процесс и ограничить его четкими рамками закона. Необходимо внедрить активную эвтаназию по добровольному согласию и с выездными мобильными групаммы", - говорится в тексте петиции.

Соответствующая петиция набрала 143 голоса из 25 000 необходимых. Собр подписей продлится еще в течение 78 дней.

Добавим, что на сайте Президента Украины Владимира Зеленского уже было размещено 10 петиций, касающихся законодательного обеспечения права человека на смерть, но они не набрали нужного количества голосов для рассмотрения Президентом.

Напомним, народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что планирует в течение года внести в Верховную Раду проект закона о разрешении эвтаназии.