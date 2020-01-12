Зеленського просять скасувати посаду мовного Омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять скасувати посаду та права Уповноваженого із захисту державної мови тому, що це не передбачено Конституцією України. Відповідна петиція № 22/082430-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
“...вимагаю від Президента України, який, згідно з статтею 102 Конституції України, є гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина: скасувати статті 49-57 Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ щодо призначення і прав Уповноваженого із захисту державної мови тому що це порушує Конституцію України. Звільнити з посади антиконституційного (тобто незаконного) Уповноваженого із захисту державної мови”, — йдеться в тексті петиції.
Автор петиції, наголошує, що пунктом 17 статті 85 Конституції України встановлено, що до повноважень Верховної Ради України належить призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Також, статтею 101 Конституції України встановлено, що парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
“Тобто Верховна Рада порушила Конституцію України антиконституційно... призначивши статтею 49 Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ Уповноваженого із захисту державної мови тому, що функції виконує визначений Конституцією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини”, — зазначає автор петиції.
Нагадаємо, мовним омбудсменом призначено Тетяну Монахову.