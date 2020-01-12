Зеленского просят отменить должность языкового Омбудсмена

“... требую от Президента Украины, который, согласно статье 102 Конституции Украины, является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина: отменить статьи 49-57 Закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ относительно назначения и прав Уполномоченного по защите государственного языка потому что это нарушает Конституцию Украины. Освободить от должности антиконституционного (то есть незаконного) Уполномоченного по защите государственного языка”, — говорится в тексте петиции.

Автор петиции, отмечает, что пунктом 17 статьи 85 Конституции Украины установлено, что к полномочиям Верховной Рады Украины относится назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Также, статьей 101 Конституции Украины установлено, что парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина осуществляет Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

“То есть Верховная Рада нарушила Конституцию Украины антиконституционно... назначив статьей 49 Закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ Уполномоченного по защите государственного языка том, что функции выполняет определенный Конституцией Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека”, — отмечает автор петиции.

Напомним, языковым омбудсменом назначена Татьяну Монахову.