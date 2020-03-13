Зеленського обурили аптечні тести на коронавірус вартістю 10 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський обурився тим, що в аптеках ціна деяких тестів на визначення коронавірусу перевищує 10 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
“Тому в нас буде окрема розмова і з виробниками, і з постачальниками щодо спекулятивних цін”, — зазначив Президент.
Він також повідомив, що ще буде обговорюватися під час засідання РНБО, яке відбудеться сьогодні.
“Ми обговоримо питання закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн. Буде обговорено забезпечення необхідними засобами лікарень та аптек — мова і про маски, і про експрес-тести”, — сказав Глава держави на виїзному позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України.
Крім того, під час засідання Уряду Президент, заявив, що ситуація в Україні наразі одна з найкращих.
“У нас питання з коронавірусом в порівнянні з іншими країнами, статистика в нас, тьху-тьху-тьху, вибачте за забобони — одна з найкращим. Але ж ми повинні зробити так, щоб нічого не погіршилось”, — сказав Зеленський.
Він також зазначив, що якщо люди очікували на менш жорсткі заходи, то вони не розуміють усю серйозність ситуації.
“Якщо люди цього не розуміють, мені здається, що вони очікували дуже ліберального президента та ліберальний уряд, але люди не розуміють серйозні висновки на рівні всіх наших правоохоронних структур”, — зазначив президент.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони України збирається на засідання сьогодні, 13 березня, на якому обговорять безпекові питання в країні, а саме закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн та забезпечення необхідними засобами лікарні та аптеки на фоні ситуації з коронавірусом.