Зеленського і “слуг народу” закликали пересуватися на велосипедах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президента України Володимира Зеленського та членів партії “Слуга народу” закликали пересуватися на велосипедах. Відповідна петиція № 22/079676-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
“Президент України Володимир Зеленський активно пропагував під час передвиборної кампанії, що він буде найчеснішим президентом і не матиме жодних кортежів. Натомість ми спостерігаємо абсолютно зворотну ситуацію і повернення у часи Януковича, коли задля кортежу президента перекривають рух. Отже, президент свідомо не дотримався власних обіцянок і посилює зубожіння країни своїми дорогими кортежами та перельотами на президентському літаку. Саме тому, вимагаю Верховну Раду зобов‘язати Володимира Зеленського та всіх членів його партії „Слуга народу“, пересуватись в робочий час виключно велосипедом та бюджетними авіалініями під час подорожей за кордон”, — йдеться в тексті петиції.
Окрім того, автор петиції пропонує Зеленському скористатися велосипедом, який йому подарувала Президент Естонії Керсті Кальюлайд.
Наразі петиція набрала 32 голоси з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще протягом 92 днів.
Нагадаємо, Президент Естонії подарувала Президенту України Володимиру Зеленському велосипед під час офіційного візиту.