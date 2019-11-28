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Зеленського і “слуг народу” закликали пересуватися на велосипедах

Зеленського і “слуг народу” закликали пересуватися на велосипедах

Київ • УНН

 • 12498 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президента України Володимира Зеленського та членів партії “Слуга народу” закликали пересуватися на велосипедах. Відповідна петиція № 22/079676-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.

“Президент України Володимир Зеленський активно пропагував під час передвиборної кампанії, що він буде найчеснішим президентом і не матиме жодних кортежів. Натомість ми спостерігаємо абсолютно зворотну ситуацію і повернення у часи Януковича, коли задля кортежу президента перекривають рух. Отже, президент свідомо не дотримався власних обіцянок і посилює зубожіння країни своїми дорогими кортежами та перельотами на президентському літаку. Саме тому, вимагаю Верховну Раду зобов‘язати Володимира Зеленського та всіх членів його партії „Слуга народу“, пересуватись в робочий час виключно велосипедом та бюджетними авіалініями під час подорожей за кордон”, — йдеться в тексті петиції.

Окрім того, автор петиції пропонує Зеленському скористатися велосипедом, який йому подарувала Президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Наразі петиція набрала 32 голоси з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще протягом 92 днів.

Нагадаємо, Президент Естонії подарувала Президенту України Володимиру Зеленському велосипед під час офіційного візиту.

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