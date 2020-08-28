Зеленський з'їздив у дослідницький центр "зеленої хімії"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У межах робочої поїздки на Черкащину Президент України Володимир Зеленський відвідав “Фабрику агрохімікатів”. Він був приємно вражений інноваційними технологіями. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“У межах робочої поїздки на Черкащину Президент України Володимир Зеленський відвідав "Фабрику агрохімікатів“ корпорації UKRAVIT. Це — перший і найбільший український виробник препаратів для хімічного захисту сільськогосподарських культур промислового та приватного секторів”, — йдеться у повідомленні.
Президент ознайомився з дослідницьким центром здорових рослин, зокрема, з Інститутом здорових рослин.
“Це — унікальний проект, який дає змогу аграріям застосовувати інноваційні технології. Інститут працює у форматі "зеленої хімії“, що передбачає дбайливе ставлення до природи та максимальне зменшення використання шкідливих речовин”, — сказано в повідомленні.
Також Зеленському продемонстрували новітній метод вирощування овочів без ґрунту та як проводиться дослідження ґрунтів.
“Я дуже приємно вражений від того, що тут бачив, — позитивних, без жодного негативу, розумних людей. Це дуже приємно”, — заявив Президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 28 серпня, перебуває з робочою поїздкою на Черкащині.