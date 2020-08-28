Зеленский съездил в исследовательский центр "зеленой химии"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В рамках рабочей поездки в Черкасскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил "Фабрику агрохимикатов". Он был удивлен инновационными технологиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"В рамках рабочей поездки в Черкасскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил "Фабрику агрохимикатов" корпорации UKRAVIT. Это - первый и крупнейший украинский производитель препаратов для химической защиты сельскохозяйственных культур промышленного и частного секторов", - говорится в сообщении.
Президент ознакомился с исследовательским центром здоровых растений, в частности, Институтом здоровых растений.
"Это - уникальный проект, который дает возможность аграриям применять инновационные технологии. Институт работает в формате "зеленой химии", предусматривающий бережное отношение к природе и максимальное уменьшение использования вредных веществ", - говорится в сообщении.
Также Зеленскому продемонстрировали новейший метод выращивания овощей без почвы и как проводится исследование почв.
"Я очень удивлен тем, что здесь видел, - положительных, без всякого негатива, умных людей. Это очень приятно", - заявил Президент.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 августа, находится с рабочей поездкой в Черкасской области.