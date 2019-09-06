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Зеленський звільнив трьох радників

Зеленський звільнив трьох радників

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Загороднюка, Володимира Бородянського та Михайла Федорова від виконання обов’язків радників Президента України. Про це йдеться в указах № 666/2019, № 667/2019 та № 668/2019 від 6 вересня, передає УНН.

Так, відповідно до указів, Президент постановив увільнити Загороднюка, Бородянського та Федорова від виконання обов’язків позаштатних радників.

Зазначимо, раніше Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра оборони України Андрія Загороднюка.

Крім того, Верховна Рада 29 серпня затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема Володимир Бородянський був призначений на посаду міністра культури, молоді та спорту, а Михайло Федоров — віцепрем'єр-міністром України — міністром цифрової трансформації.

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