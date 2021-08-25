Зеленський звільнив Шевченка з посади посла України в Канаді

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"Звільнити Шевченка Андрія Віталійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Канаді та з посади представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", - йдеться в документі.

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У своєму Facebook Шевченко подякував Володимиру Зеленському, та п’ятому Президентові Петру Порошенко за довіру та можливість служити Вітчизні.

“Я повертаюся із вдячністю долі та великою вірою в українсько-канадську дружбу...Дякую Президентам Петру Порошенку і Володимиру Зеленському за можливість послужити Вітчизні у важливий час і на важливій ділянці фронту. Це безцінні честь і довіра”, - написав Шевченко.

Додамо

Шевченко був призначений на посаду посла в Канаді у вересні 2015 року. До цього він був народним депутатом Верховної Ради V, VI і VII скликань.

Своїм указом Зеленський призначив Всеволода Ченцова представником України при Європейському союзі, а також при Європейській спільноті з атомної енергії (ЄАЕС).