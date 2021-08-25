Зеленський призначив представником України при ЄС Всеволода Ченцова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова представником України при Європейському союзі, а також при Європейській спільноті з атомної енергії (ЄАЕС), передає УНН.
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"Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича Представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії", - йдеться в указі №445/2021.
Додамо
Зеленський звільнив Ченцова з посади посла України в Нідерландах 6 квітня.
Всеволод Ченцов народився в 1974 році, в МЗС України працює з 1996 року. За кордоном працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, а також у представництві України при Європейському союзі.
Очолював департамент Євросоюзу в МЗС України, був постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).