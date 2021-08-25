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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Зеленский назначил представителем Украины при ЕС Всеволода Ченцова

Зеленский назначил представителем Украины при ЕС Всеволода Ченцова

Киев  •  УНН

 • 17060 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском союзе, а также при Европейском сообществе по атомной энергии (ЕАЭС), передает УНН.

Цитата

"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича Представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии", - говорится в указе №445 / 2021.

Добавим

Зеленский освободил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах 6 апреля.

Всеволод Ченцов родился в 1974 году, в МИД Украины работает с 1996 года. За рубежом работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при Европейском союзе.

Возглавлял департамент Евросоюза в МИД Украины, был постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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