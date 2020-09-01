Зеленський звільнив ще одного посла

"Звільнити Тумасова Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Перу", - сказано в тексті указу.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Італійській Республіці Євгена Перелигіна.