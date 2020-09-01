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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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10 квітня, 15:28 • 150753 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

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Зеленський звільнив ще одного посла

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Перу. Відповідний указ №369/2020 від 1 вересня оприлюднено на сайті Президента, передає УНН.

Зеленський звільнив ще одного посла

"Звільнити Тумасова Ігоря Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Перу", - сказано в тексті указу.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Італійській Республіці Євгена Перелигіна.

Українські Національні Новини

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