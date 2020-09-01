Зеленский уволил еще одного посла

"Уволить Тумасова Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Перу", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Итальянской Республике Евгения Перелыгина.