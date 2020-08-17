Зеленський звільнив Новікова з посади свого позаштатного радника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади свого позаштатного радника голову SingularityU Kyiv Chapter і співорганізатора щорічного Українського форуму інтернет-діячів iForum Ігоря Новікова. Відповідний указ № 326/2020 від 17 серпня 2020 року розміщено на сайті глави держави, передає УНН.
“Увільнити Новікова Ігоря Володимировича від виконання обов’язків Радника Президента України (поза штатом)”, — йдеться в указі.
Нагадаємо, що 6 серпня позаштатний радник Президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником 9 липня 2019 року.