Зеленський звільнив Кононова з посади голови Старобільської РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Віталія Кононова з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на розпорядження глави держави №152/2022-рп.
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"Звільнити Кононова Віталія Васильовича з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області згідно з поданою ним заявою", – ідеться в розпорядженні.
Нагадаємо
29 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії.