Зеленський звільнив заступника командувача Національної гвардії

Цитата

«Звільнити Сподара Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України», – йдеться у тексті указу.

Сподар обіймав посаду заступника командувача Національної гвардії України по роботі з особовим складом ще з 2014 року.

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