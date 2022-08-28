Зеленський звільнив заступника командувача Національної гвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії. Указ опублікований на сайті глави держави. Про це повідомляє УНН.
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«Звільнити Сподара Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України», – йдеться у тексті указу.
Сподар обіймав посаду заступника командувача Національної гвардії України по роботі з особовим складом ще з 2014 року.
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