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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 11178 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией

Киев • УНН

 • 294393 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардией. Указ опубликован на сайте главы государства. Об этом сообщает УНН.

Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией

Цитата

«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», – говорится в тексте указа.

Сподар занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом еще с 2014 года.

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Украинские Национальные Новости

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