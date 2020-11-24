Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета та призначив тимчасово виконувати обов’язки голови Хмельницької ОДА Романа Примуша. Відповідні укази від 24 листопада оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.
"Звільнити Габінета Дмитра Анатолійовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі №510/2020.
Іншим указом - №511/2020 Президент доручив тимчасово покласти виконання обов’язків голови Хмельницької обласної державної адміністрації на Примуша Романа Борисовича.
Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів України погодив кандидатуру бізнесмена Сергія Гамалія на посаду очільника Хмельницької обласної державної адміністрації.