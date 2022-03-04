Зеленський звернувся до європейців: Прокидайтеся! Росія повторює Чорнобиль, але вшестеро сильніший
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Володимир Зеленський у зверненні до українців та європейців повідомив, що Росія повторює Чорнобиль, але вшестеро сильніший і треба уникнути цього, інформує УНН.
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"Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, до тих хто знає скільки болі і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа, з її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей - Росія хоче це повторити і вже повторює, але у шість разів більше. Європейці прокиньтесь, будь ласка. Говоріть своїм політикам: «Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні! Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там шість енерго блоків! В Чорнобилі вибухнув один», - йдеться у зверненні Президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо
В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС.