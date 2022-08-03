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Зеленський звернувся до студентської спільноти 20 університетів Австралії

Зеленський звернувся до студентської спільноти 20 університетів Австралії

Київ • УНН

 • 142222 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до студентської спільноти у 20-ти університетах Австралії. Про це інформує УНН.

Цитата

"Поспілкувався зі студентською спільнотою Австралії. Понад 20 університетів, а також цікавість провідних медіа Австралії, політиків. Закликав усіх наших австралійських друзів допомагати нам в інформаційній війні та максимально поширювати правду про український захист і російський терор", - сказав Президент у зверненні до народу.

Деталі

Зеленський зазначив, що треба вирішити надзвичайно важливе національне завдання: українську точку зору мають бачити й чути у тих частинах світу, де російська пропаганда досі дуже гучна. Це стосується й Тихоокеанського регіону, і країн Південної та Східної Азії, Арабського світу, Африки, Латинської Америки.

"І тому потрібна інформаційна підтримка від усіх наших людей і всіх друзів за кордоном, чий голос може бути почутий", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що росія має сама вигадувати, як повернути хоча б якусь можливість до майбутнього співжиття з іншим світом.

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