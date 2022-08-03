Зеленский обратился в студенческое сообщество 20 университетов Австралии

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"Пообщался со студенческим сообществом Австралии. Более 20 университетов, а также интерес ведущих медиа Австралии, политиков. Призвал всех наших австралийских друзей помогать нам в информационной войне и максимально распространять правду об украинской защите и российском терроре", - сказал Президент в обращении к народу.

Детали

Зеленский отметил, что нужно решить чрезвычайно важную национальную задачу: украинскую точку зрения должны видеть и слышать в тех частях света, где российская пропаганда до сих пор очень громкая. Это касается и Тихоокеанского региона и стран Южной и Восточной Азии, Арабского мира, Африки, Латинской Америки.

"И потому нужна информационная поддержка от всех наших людей и всех друзей за границей, чей голос может быть услышан", - отметил Глава государства.

Напомним

Зеленский заявил, что россия должна сама придумывать, как вернуть хотя бы какую-нибудь возможность к будущему сожительству с другим миром.