Зеленський звернувся до окупантів, яких кинули в Херсоні: єдиний шанс на порятунок для вас – це здатися в український полон

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"Хочу окремо зазначити для тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок для вас – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас згідно із законом і міжнародними нормами. І тим російським військовим, хто перевдягнувся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтесь. Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон – це єдиний варіант для всіх окупантів", - сказав він.

Нагадаємо

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, Херсон повертається під контроль України.

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