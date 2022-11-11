Зеленский обратился к оккупантам, которых бросили в Херсоне: единственный шанс на спасение для вас – это сдаться в украинский плен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военным, наемникам и коллаборантам, брошенным в Херсоне и других городах юга, отметив, что единственный шанс на спасение для них – это сдаться в украинский плен. Об этом пишет УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
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"Хочу отдельно отметить для тех российских солдат, наемников и коллаборантов, которых бросили в Херсоне и других городах юга. Единственный шанс на спасение для вас – это сдаться в украинский плен. Мы гарантируем отношение к вам по закону и международными нормами. И тем российским военным, кто переоделся в гражданское и где-то там прячется, хочу сказать, что вы не скроетесь. Все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в украинский плен – это единственный вариант для всех оккупантов", - сказал он.
Напомним
Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, Херсон возвращается под контроль Украины.
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