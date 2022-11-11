Зеленський пояснив, коли представники ЗМІ зможуть потрапити у Херсон

За словами Зеленського, невдовзі після того, як українські сили оборони вийдуть на визначені рубежі, у Херсоні почнуться стабілізаційні заходи, як це було всюди.

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"Ми послідовно знешкоджуємо небезпеки. Перше – міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих обʼєктах. Будемо очищувати.

Дуже важливо: зараз, коли розмінування ще навіть не почалося, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об’єкти", - наголосив Зеленський.

Додамо

Будемо повертати всі умови нормального життя – настільки, наскільки це можливо, резюмував Президент.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".