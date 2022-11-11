Зеленський пояснив, коли представники ЗМІ зможуть потрапити у Херсон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Зараз не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон - треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об’єкти. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
За словами Зеленського, невдовзі після того, як українські сили оборони вийдуть на визначені рубежі, у Херсоні почнуться стабілізаційні заходи, як це було всюди.
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"Ми послідовно знешкоджуємо небезпеки. Перше – міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих обʼєктах. Будемо очищувати.
Дуже важливо: зараз, коли розмінування ще навіть не почалося, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об’єкти", - наголосив Зеленський.
Додамо
Будемо повертати всі умови нормального життя – настільки, наскільки це можливо, резюмував Президент.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон і додав, що "наші оборонці – на підступах до міста".