Зеленский объяснил, когда представители СМИ смогут попасть в Херсон

По словам Зеленского, скоро после того, как украинские силы обороны выйдут на определенные рубежи, в Херсоне начнутся стабилизационные мероприятия, как это было повсюду.

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"Мы последовательно обезвреживаем опасности. Первое – мины. Оккупанты оставили очень много мин и взрывчатки, в том числе на жизненно важных объектах. Будем очищать.

Очень важно: сейчас, когда разминирование еще не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Надо разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты", - подчеркнул Зеленский.

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Будем возвращать все условия нормальной жизни – настолько, насколько это возможно, резюмировал Президент.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон и добавил, что "наши защитники – на подступах к городу".