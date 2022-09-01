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Зеленський у річницю початку Другої світової війни: "Зробимо все, щоб ненависть остаточно програла"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу Польщі у 83-тю річницю початку Другої світової війни. Про це інформує УНН із посиланням на відео глави держави.

Зеленський у річницю початку Другої світової війни: "Зробимо все, щоб ненависть остаточно програла"

Деталі

"Вже 83 роки відділяють нас від того ранку, який поставив світ на межу загибелі. 1 вересня 1939 року близько четвертої ранку польське місто Велюнь зазнало страшного бомбардування. Нацистська Німеччина пішла війною проти усіх вільних націй, почавши з Польщі. (...) Люди вірили, що вдасться уникнути повторення тих страшних злочинів і такої жорстокої війни. Але знову був такий ранок. Тільки вже 24 лютого 2022 року, коли бомби й ракети вдарили по мирних містах", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що сьогодні події у Велюні повторюються у Харкові, Миколаєві, містах Донбасу та Маріуполі, а те, що сталося в Катині - в Оленівці. Він додав, що на відміну від часів Другої світової війни "ніхто не укладав злочинних пактів" і Україна з перших хвилин війни отримує допомогу міжнародних партнерів.

"Ми зробимо все, щоб українці, поляки, усі народи Європи жили вільно. Щоб кожне покоління народів, людей взагалі пам'ятало, що ніс рашизм і за що будуть покарані рашистські кати. Ми зробимо все, щоб ранок 1 вересня, ранок 22 червня і ранок 24 лютого не повторювалися. Ніколи знову. Зробимо все, щоб ненависть остаточно програла", - підсумував президент.

Додамо

Зеленський у зверненні до учасників Венеціанського кінофестивалю сказав, що росія хоче, щоб світ зробив три помилки: звик до війни, змирився з війною і забув про війну.

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