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Зеленский в годовщину начала Второй мировой войны: "Сделаем все, чтобы ненависть окончательно проиграла"

Киев • УНН

 • 174228 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Польши в 83-ю годовщину начала Второй мировой войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на видео главы государства.

Зеленский в годовщину начала Второй мировой войны: "Сделаем все, чтобы ненависть окончательно проиграла"

Детали

"Уже 83 года отделяют нас от того утра, которое поставило мир на грань гибели. 1 сентября 1939 года около 4 утра польский город Велюнь подвергся страшной бомбардировки. Нацистская Германия пошла войной против всех свободных наций, начав с Польши. (...) Люди верили, что удастся избежать повторения тех страшных преступлений и такой жестокой войны. Но снова было такое утро. Только уже 24 февраля 2022 года, когда бомбы и ракеты ударили по мирным городам", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что сегодня события в Велюне повторяются в Харькове, Николаеве, городах Донбасса и Мариуполе, а то, что произошло в Катыни – в Еленовке. Он добавил, что в отличие от времен Второй мировой войны "никто не заключал преступных пактов" и Украина с первых минут войны получает помощь от международных партнеров.

"Мы сделаем все, чтобы украинцы, поляки, все народы Европы жили свободно. Чтобы каждое поколение народов, людей помнило, что нес рашизм и за что будут наказаны рашистские палачи. Мы сделаем все, чтобы утро 1 сентября, утро 22 июня и утро 24 февраля не повторялись. Никогда снова. Сделаем все, чтобы ненависть окончательно проиграла", – подытожил президент.

Добавим

Зеленский в обращении к участникам Венецианского кинофестиваля сказал, что россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки: привык к войне, смирился с войной и забыл о войне.

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