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Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії та прем’єром Норвегії

Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії та прем’єром Норвегії

Київ • УНН

 • 1176064 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Зеленський та Стере основну увагу приділили ситуації на фронті й оборонній підтримці, яку Україна отримує від Норвегії, передає УНН.

Цитата

«Зустрівся зі спікером Парламенту Фінляндії Петтері Орпо та Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час зустрічі із Петтері Орпо подякував за підтримку нашої країни в ці важкі часи боротьби з агресією росії», - написав Зеленський у Telegram.

Він подякував фінському народу за таку велику, потужну підтримку українських людей і, звичайно, військових на полі бою.

«Адже для нас сьогодні головним завданням є деокупувати всі наші території», - додав Зеленський.

Також він повідомив, що вони основну увагу під час переговорів приділили ситуації на фронті й оборонній підтримці.

«Із Йонасом Гаром Стере основну увагу під час переговорів приділили ситуації на фронті й оборонній підтримці, яку Україна отримує від Норвегії. Дякую народу, уряду та Парламенту Норвегії за підтримку наших людей і наших військових, усього українського суспільства», - повідомив Зеленський.

Доповнення

У Фінляндії відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського. Президента зустрів фінський колега Саулі Нііністьо.

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Українські Національні Новини

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