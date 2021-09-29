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Зеленський зустрівся з президентом ФІБА Європа: говорили про заявку України на проведення Євробаскету-2025

Зеленський зустрівся з президентом ФІБА Європа: говорили про заявку України на проведення Євробаскету-2025

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем. Основною темою перемовин стала подана заявка на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (Євробаскет-2025) в Україні, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

“Для мене це дуже важлива зустріч, тому що спорт, і зокрема Євробаскет, — це зараз один з важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю”, — наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський нагадав, що на посаді Президента України поставив кілька важливих завдань, і крок за кроком держава йде до відповідних результатів. Серед них — розвиток інфраструктури, зокрема будівництво доріг і мостів, діджиталізація та розвиток цифрових послуг, програма “Здорова Україна”.

“Головна мета цієї програми — щоб усі люди в Україні, насамперед діти, мали змогу займатися спортом і були залучені до фізичної активності. Тому важливо, щоб були умови, відповідна спортивна інфраструктура”, — зазначив він.

На думку Глави Української держави, щоб діти хотіли займатися спортом, їм передусім потрібні дві речі: спортивна інфраструктура та приклади перемог українських чемпіонів.

Президент запевнив Тургая Деміреля в тому, що Україна виконає всі вимоги, необхідні для проведення Євробаскету, зокрема щодо будівництва спортивних арен.

Додамо

Зі свого боку президент ФІБА Європа подякував Володимиру Зеленському за ініціативу стосовно того, щоб Україна претендувала на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році, та наголосив, що це дуже надихнуло Федерацію баскетболу України.

“Я знаю, наскільки такі події важливі для національних федерацій і для всієї нації”, — зауважив Тургай Демірель.

Нагадаємо

ФІБА оголосила шість країн, які претендуватимуть на проведення чоловічого чемпіонату Європи в 2025 році. Серед претендентів – Україна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Федерації баскетболу уточнили міста, які претендуватимуть на Євробаскет-2025 від України

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