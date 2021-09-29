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Зеленский встретился с президентом ФИБА Европа: говорили о заявке Украины на проведение Евробаскета-2025

Зеленский встретился с президентом ФИБА Европа: говорили о заявке Украины на проведение Евробаскета-2025

Киев  •  УНН

 • 23263 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) Тургаем Демирелем. Основной темой переговоров стала поданая заявка на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025) в Украине, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

"Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и в частности Евробаскет - это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию", - подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что на посту Президента Украины поставил несколько важных задач, и шаг за шагом государство идет к соответствующим результатам. Среди них - развитие инфраструктуры, в частности строительство дорог и мостов, диджитализация и развитие цифровых услуг, программа "Здоровая Украина".

"Главная цель этой программы - чтобы все люди в Украине, прежде всего дети, имели возможность заниматься спортом и были привлечены к физической активности. Поэтому важно, чтобы были условия, соответствующая спортивная инфраструктура", - отметил он.

По мнению Главы Украинского государства, чтобы дети хотели заниматься спортом, им прежде всего нужны две вещи: спортивная инфраструктура и примеры побед украинских чемпионов.

Президент заверил Тургая Демиреля в том, что Украина выполнит все требования, необходимые для проведения Евробаскета, в частности по строительству спортивных арен.

Добавим

Со своей стороны президент ФИБА Европа поблагодарил Владимира Зеленского за инициативу, чтобы Украина претендовала на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году, и отметил, что это очень вдохновило Федерацию баскетбола Украины.

"Я знаю, насколько такие события важны для национальных федераций и для всей нации", - отметил Тургай Демирель.

Напомним

ФИБА объявила шесть стран, претендующих на проведение мужского чемпионата Европы в 2025 году. Среди претендентов - Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Федерации баскетбола уточнили города, которые будут претендовать на Евробаскет-2025 от Украины

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