У Федерації баскетболу уточнили міста, які претендуватимуть на Євробаскет-2025 від України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Очільник федерації баскетболу України Михайло Бродський зазначив, що на проведення турніру претендують не лише Київ та Львів — а саме Дніпро, Одеса та Харків, пише УНН з посиланням на конференцію перед стартом нового сезону.
Деталі
Попередньо претендентами на проведення Євробаскету-2025 в Україні були два міста — Київ та Львів. Причому Київ розглядався у тому числі і як потенційний господар матчів фінальної стадії турніру.
Президент федерації баскетболу України Михайло Бродський на прес-конференції перед стартом нового сезону розповів про деталі подачі заявки на проведення Євробаскету-2025. За його словами, заявку на проведення турніру Україна подала в останній день.
“Мені було доручено ініціювати заявку у Європейську федерацію (баскетболу), що ми і зробили. Встигли в останній день. (21 вересня) ФІБА підтвердила, що ми будемо брати участь у конкурсі”.
Бродський зазначив, що окрім Києва та Львова, матчі Євробаскету-2025 також можуть провести в одному із трьох інших міст — Дніпрі, Одесі та Харкові.
“Шість країн, мене турбує там у першу чергу Росія, решту ми подолаємо, як і Росію. Зобов’язані побудувати два зали — на 15 та 10 тисяч. Пропонували два міста — Київ (15-тисячник), це обов’язково, як варіант для 10-тисячника — Львів. Є ще Дніпро, Одеса, Харків. Рішення прийматимуть президент України, а також президент ФІБА”.
Раніше
У понеділок, 20 вересня, Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оголосила країни, які подали заявки на проведення Євробаскету-2025. Провести турнір хочуть шість країн, серед яких і Україна.