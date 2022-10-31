Зеленський зустрівся з прем’єром Чехії у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем’єр-міністро Чехії Петром Фіалою. Про це УНН пише з посиланням на Телеграм-канал Голови Держави.
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“Вітаю в Україні друга нашого народу та справжнього захисника європейських цінностей – Прем’єр-міністра Чехії Петра Фіалу”, – написав Зеленський.
Деталі
Президент зазначив, що цей візит відбувається, коли Україна зазнає російських ударів по цивільній інфраструктурі, передусім по енергетичних об’єктах. Прем’єр-міністр особисто побачив, що означає такий терор і якої шкоди він завдає Україні.
Доповнення
Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала перебуває сьогодні з офіційним візитом в Україні.
Візит прем’єра відбувся під час масштабної атаки російських окупантів на територію України.