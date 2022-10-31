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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Зеленський зустрівся з прем’єром Чехії у Києві

Зеленський зустрівся з прем’єром Чехії у Києві

Київ • УНН

 • 190406 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем’єр-міністро Чехії Петром Фіалою. Про це УНН пише з посиланням на Телеграм-канал Голови Держави.

Цитата

“Вітаю в Україні друга нашого народу та справжнього захисника європейських цінностей – Прем’єр-міністра Чехії Петра Фіалу”, – написав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що цей візит відбувається, коли Україна зазнає російських ударів по цивільній інфраструктурі, передусім по енергетичних об’єктах. Прем’єр-міністр особисто побачив, що означає такий терор і якої шкоди він завдає Україні.

Доповнення

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала перебуває сьогодні з офіційним візитом в Україні.

Візит прем’єра відбувся під час масштабної атаки російських окупантів на територію України.

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