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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с премьером Чехии в Киеве

Зеленский встретился с премьером Чехии в Киеве

Киев • УНН

 • 190404 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Об этом УНН пишет со ссылкой на Телеграмм-канал Главы Государства.

Цитата

“Приветствую в Украине друга нашего народа и настоящего защитника европейских ценностей – Премьер-министра Чехии Петра Фиалу”, – написал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что этот визит происходит, когда Украина подвергается российским ударам по гражданской инфраструктуре, прежде всего по энергетическим’объектам. Премьер-министр лично увидел, что означает такой террор и какой ущерб он наносит Украине.

Дополнение

Премьер-министр Чехии Петр Фиала находится сегодня с официальным визитом в Украине.

Визит премьера состоялся во время масштабной атаки российских оккупантов на территорию Украины.

Украинские Национальные Новости

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