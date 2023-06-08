Зеленський зустрівся з постраждалими внаслідок підриву Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Херсоні поспілкувався з постраждалими внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
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Як зазначається, Глава держави поспілкувався з постраждалими, висловив їм слова підтримки та вдячності. Також подякував лікарям, які попри все продовжують надавати медичну допомогу - навіть під обстрілами.
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“У пункті евакуації на базі одного з медзакладів Херсона поспілкувався з нашими людьми, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Ви зараз проходите це важке випробування. Ми допоможемо, і все, що треба відновити, ми відбудуємо. Дякую вам і бажаю здоров’я. Хочу подякувати всьому персоналу медзакладу за роботу навіть під обстрілами. Ви – героїчні люди”, - наголосив Володимир Зеленський.
Доповнення
Президент Зеленський сьогодні з робочим візитом у Херсоні. Там він зібрав координаційну нараду через підрив Каховської ГЕС.
Також у Херсоні побував на переправі, через яку евакуюють людей.