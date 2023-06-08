Зеленский встретился с пострадавшими в результате подрыва Каховской ГЭС

Детали

Как отмечается, Глава государства пообщался с пострадавшими, выразил им слова поддержки и благодарности. Также поблагодарил врачей, которые несмотря на все продолжают оказывать медицинскую помощь - даже под обстрелами.

Цитата

“В пункте эвакуации на базе одного из медучреждений Херсона пообщался с нашими людьми, которые пострадали в результате разрушения Каховской ГЭС. Вы сейчас проходите это тяжелое испытание. Мы поможем, и все, что надо восстановить, мы отстроим. Спасибо вам и желаю здоровья. Хочу поблагодарить весь персонал медучреждения за работу даже под обстрелами. Вы – героические люди”, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский сегодня с рабочим визитом в Херсоне. Там он собрал координационное совещание из-за подрыва Каховской ГЭС.

Также в Херсоне побывал на переправе, через которую эвакуируют людей.