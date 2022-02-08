Зеленський зустрівся з главами МЗС Австрії, Словаччини і Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію з міністрами закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, Австрії - Александром Шалленбергом та Словачини - Іваном Корчоком. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Президента.
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Президент ознайомив керівників зовнішньополітичних відомств з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації Мінського процесу та роботи в Нормандському форматі.
“Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці”, — підкреслив Зеленський.
Міністри висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному й беззаперечному праві нашої країни самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки та обирати оборонні союзи.
Президент позитивно відзначив факт збереження повноцінної дипломатичної присутності Чехії, Австрії та Словаччини в Києві й утримання цих держав від евакуації родин дипломатів.
Також він наголосив на важливості поглиблення економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом і розширення доступу українських товарів на ринок ЄС, зокрема з використанням можливостей оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію.
Ліпавський, Шалленберг та Корчок висловили одностайну думку про те, що безпека України невіддільна від безпеки Європи, й без досягнення миру в Україні неможливо досягти стабільності на континенті.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Києві переговори з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, під час яких вони обговорили спонукання РФ до деескалації та активізацію Нормандського формату.