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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський зустрівся з главами МЗС Австрії, Словаччини і Чехії

Зеленський зустрівся з главами МЗС Австрії, Словаччини і Чехії

Київ • УНН

 • 16685 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію з міністрами закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, Австрії - Александром Шалленбергом та Словачини - Іваном Корчоком. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Президента.

Деталі

Президент ознайомив керівників зовнішньополітичних відомств з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації Мінського процесу та роботи в Нормандському форматі.

“Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці”, — підкреслив Зеленський.

Міністри висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на повному й беззаперечному праві нашої країни самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки та обирати оборонні союзи.

Президент позитивно відзначив факт збереження повноцінної дипломатичної присутності Чехії, Австрії та Словаччини в Києві й утримання цих держав від евакуації родин дипломатів.

Також він наголосив на важливості поглиблення економічної інтеграції між Україною та Європейським Союзом і розширення доступу українських товарів на ринок ЄС, зокрема з використанням можливостей оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію.

Ліпавський, Шалленберг та Корчок висловили одностайну думку про те, що безпека України невіддільна від безпеки Європи, й без досягнення миру в Україні неможливо досягти стабільності на континенті.

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Києві переговори з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, під час яких вони обговорили спонукання РФ до деескалації та активізацію Нормандського формату.

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